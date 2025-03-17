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حقق فريق إنتر ميامي الفوز صباح اليوم الإثنين، أمام فريق أتالانتا يونايتد بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الدوري الأمريكي.

والتقى إنتر ميامي مع أتالانتا يونايتد على ملعب مرسيدس بنز، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري الأمريكي 2024-25.

وبادر أصحاب الأرض بالتسجيل عن طريق إيمانويل لاتي في الدقيقة 11، قبل أن يتعادل إنتر ميامي عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة 20، وفي الدقيقة 89 أحرز فافا بيكول الهدف الثاني.

ويقع الأهلي مع إنتر ميامي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025 التي ستقام في الصيف القادم في الولايات المتحدة الأمريكية، رفقة بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ومن المنتظر أن يلعب الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي مباراة الافتتاح بالبطولة القارية.

ولعب ليونيل ميسي مع إنتر ميامي في الموسم الحالي 5 مواجهات بواقع 376 دقيقة سجل خلالهم 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

ويتصدر إنتر ميامي جدول ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 10 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن فيلادلفيا يونيون صاحب المركز الثاني.