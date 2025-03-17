 منافس الأهلي.. ميسي يقود إنتر ميامي لريمونتادا مثيرة في الدوري الأمريكي - بوابة الشروق
الإثنين 17 مارس 2025 10:43 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

منافس الأهلي.. ميسي يقود إنتر ميامي لريمونتادا مثيرة في الدوري الأمريكي

محمد جلال
نشر في: الإثنين 17 مارس 2025 - 10:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 مارس 2025 - 10:32 ص

حقق فريق إنتر ميامي الفوز صباح اليوم الإثنين، أمام فريق أتالانتا يونايتد بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الدوري الأمريكي.

والتقى إنتر ميامي مع أتالانتا يونايتد على ملعب مرسيدس بنز، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري الأمريكي 2024-25.

وبادر أصحاب الأرض بالتسجيل عن طريق إيمانويل لاتي في الدقيقة 11، قبل أن يتعادل إنتر ميامي عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة 20، وفي الدقيقة 89 أحرز فافا بيكول الهدف الثاني.

ويقع الأهلي مع إنتر ميامي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025 التي ستقام في الصيف القادم في الولايات المتحدة الأمريكية، رفقة بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ومن المنتظر أن يلعب الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي مباراة الافتتاح بالبطولة القارية.

ولعب ليونيل ميسي مع إنتر ميامي في الموسم الحالي 5 مواجهات بواقع 376 دقيقة سجل خلالهم 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

ويتصدر إنتر ميامي جدول ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 10 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن فيلادلفيا يونيون صاحب المركز الثاني.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك