  منتخب مصر يخوض أولى تدريباته استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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 منتخب مصر يخوض أولى تدريباته استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم

الشروق
نشر في: الإثنين 17 مارس 2025 - 12:59 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 مارس 2025 - 12:59 ص

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن أولى تدريباته باستاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد لمباراتي إثيوبيا و سيراليون المقرر لهما يومي ٢١ و ٢٥ مارس الجاري  في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

بدأ مران منتخب مصر باحماءات بدنية ثم جمل فنية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

تواجد في مران اليوم كلاً من محمد عواد و عبد العزيز البلعوطي و خالد صبحي و حسام عبد المجيد و حمدي فتحي و أحمد عيد ونبيل دونجا و محمد شحاته و محمود تريزيجيه و إبراهيم عادل و مصطفي فتحي و احمد سيد زيزو و محمود صابر  و أسامه فيصل.

ويخوض منتخب مصر تدريباته في التاسعة  و النصف علي أن يتوجه مساء الثلاثاء إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا.


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