الزمالك يفوز على هليوبوليس 89-72 في دوري السوبر لكرة السلة

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره هليوبوليس بنتيجة 89/72، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدور الأول الترتيبي لبطولة دوري السوبر.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

20/16

46/39

61/56

89/72

وحرص علي حضور المباراة محمد طارق ورامي نصوحي عضوي المجلس، وذلك لدعم وموازرة الجهاز الفني واللاعبين.

من المقرر، أن يواجه "سلة الزمالك" نظيره الجيش، يوم الجمعة المقبله، على صالة الأخير، ضمن مواجهات الجولة الحاديه عشر للدور الأول الترتيبي لبطولة دوري السوبر.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "كورو سيجورا مديراً فنياً، جونزالو هيرمو سو مدرباً مساعداً، محمد السحرتي مدرباً مساعداً، إسلام جمعة طبيباً، ومحمد سعيد مخططاً للأحمال، ومصطفى محسن مديراً إدارياً".