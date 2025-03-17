اليونيسيف: مليون طفل في قطاع غزة يكافحون من أجل البقاء

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قالت منظمة الأمم المتحدة للأطفال «يونيسف»، إن مليون طفل في قطاع غزة يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، وسط انعدام الضروريات الأساسية.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، أوضحت المنظمة الأممية أن مئات الآلاف في قطاع غزة يفتقرون إلى المياه النظيفة، وخدمات الصرف الصحي.

وأكدت أن الهدنة المستدامة والوصول غير المقيد للمساعدات يمكنهما أن ينقذا الأرواح في قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم الـ16 مانعا إدخال المساعدات والبضائع لقطاع غزة.

كما تواصل قوات الاحتلال خروقاتها لوقف إطلاق النار في اليوم 57 في مختلف مناطق قطاع غزة، موقعة عدد من الشهداء والجرحى.