كشفت الفنانة شذى حسون عن خلافها مع الفنانة نادين نجيم، وذلك خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج العرافة، المذاع عبر قناتي النهار والمحور.

ورفضت شذى في البداية التعليق على صورة نادين التي عرضتها بسمة وهبة، لكنها بعد إصرار الأخيرة علّقت ساخرة: "حلوة الماسكرا اللي حطاها؟".

وأضافت حسون أنها غضبت من نادين بسبب موقف حدث خلال مهرجان العراق الدولي الأول، موضحة أن إدارة أعمال نادين أكدت حضورها، وطلبت مجموعة من الترتيبات الخاصة لها ولفريقها، وهو ما تم تلبيته بالكامل، رغم أن المهرجان لا يلبي مثل هذه الطلبات عادة، لكنهم كانوا متحمسين لحضورها.

وتابعت شذى: "نادين بدأت تطلب تفاصيل صغيرة جدًا ومزعجة بشكل يومي، وكانت إدارة المهرجان تنقل لي هذه الطلبات وكنت أحققها لها، حتى قبل الحفل بيوم أو يوم ونصف، أبلغتنا مديرة أعمالها فجأة أنها لن تأتي، مبررة ذلك باحتمال إصابتها بكورونا، وهو ما أغضبني كثيرًا".

وأوضحت أن نادين اشترطت عدم إشراك بعض الفنانات في المهرجان وتحكمت في حضور بعض الضيوف، مؤكدة أنهم وافقوا على شروطها لأنها لم تؤثر على المهرجان، لكنها كانت تسأل عن أدق التفاصيل طوال الوقت.