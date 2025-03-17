الحوثيون: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية على اليمن إلى 151 قتيلا ومصابا

أعلنت جماعة الحوثي يوم الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية على اليمن إلى 151 قتيلا ومصابا.

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة والبيئة في حكومة الحوثيين إن "عدد الشهداء جراء العدوان الأمريكي على اليمن ارتفع إلى 53 فردا بينهم خمسة أطفال وأمرتان، فيما وصل عدد المصابين إلى 98 شخصًا بينهم تسعة أطفال وتسع نساء".

وأكد البيان إدانة الجماعة "للعدوان الأمريكي واستهدافه للأعيان المدنية في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، معتبرة ذلك جرائم حرب مكتملة الأركان تضاف إلى السجل الأمريكي الإجرامي".

وقبل ساعات أعلنت جماعة الحوثي أن القوات الأمريكية شنت مساء الأحد 47 غارة جوية على أنحاء اليمن، مخلفة عشرات القتلى والجرحى.

وعبر بيان للمتحدث العسكري يحيى سريع، أعلنت الجماعة في الوقت ذاته أن قواتها استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو اس اس هاري ترومان" والقطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر بـ 18 صاروخا بالستيا ومجنحا وطائرةً مسيرة، دون تعليق من واشنطن حول هذا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر يوم السبت بشن ضربات ضد أهداف للحوثيين في أنحاء اليمن. ويوم الأحد، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، إن الضربات “استهدفت عدة قادة حوثيين وأدت إلى قتلهم”.

ونقل موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي عن والتز قوله إن الولايات المتحدة مستعدة لاستهداف ليس فقط الحوثيين المدعومين من إيران، بل أيضا ضرب أهداف مرتبطة بإيران بشكل أكثر مباشرة.

ويعد هذا أعلى تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي منذ بداية العام الحالي 2025.