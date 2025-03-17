السوداني يؤكد حرص العراق على التعاون مع الشركات التركية فى مختلف القطاعات

قال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الإثنين إن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لغرض استئناف تصدير النفط الخام من حقول إقليم كردستان العراق.

وأضاف السوداني ، خلال استقباله وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار ، أنّ "المفاوضات مستمرة مع شركات النفط الأجنبية المتعاقدة مع الإقليم لغرض حسم بعض المشاكل الفنية لاستئناف التصدير" ، حسب بيان للحكومة العراقية.

وأكد على" حرص الحكومة على تعزيز التعاون المشترك مع الشركات التركية في مختلف القطاعات بجانب التعاون في مجال الطاقة الذي تعمل الحكومة على تنويع مصادره ومنها زيادة توريد الكهرباء عبر الربط البيني المشترك وكذلك فيما يتعلق بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي والتأكيد على توثيق التعاون في مجال المياه، بما يضمن واردات مائية منتظمة للعراق".

وعبّر بيرقدار عن رغبة بلاده في المزيد من التعاون مع العراق في مختلف المجالات ومنها مشاريع المصافي والصناعات البتروكيماوية.

كما أكد على أهمية تصدير النفط الخام من حقول مدينة البصرة عبر ميناء جيهان التركي وتأمين فرص استثمارية واعدة في مشروع طريق التنمية.