وزير الثقافة يوافق على مد برنامج هل هلالك حتى 26 رمضان

وافق الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، على مد فترة إقامة برنامج "هل هلالك" في نسخته التاسعة، الذي ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، حتى يوم 26 رمضان بدلًا من 21 رمضان، لتصبح مدة إقامة البرنامج 20 يومًا بدلًا من 15 يومًا، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وأوضح المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، أن موافقة الوزير أحمد فؤاد هنو على مد فترة إقامة البرنامج لمدة خمسة ليالٍ أخرى مجانًا للجمهور، جاءت في ظل الإقبال الجماهيري الكبير والنجاح الذي حققته فعاليات النسخة التاسعة، خاصة بعد إضافة منصتين فنيتين جديدتين للبرنامج، وهما منصة "غناوي زمان" ومنصة "مزيكا"، إلى جانب العروض اليومية لأيقونة فن العرائس "الليلة الكبيرة"، التي تحظى باهتمام واسع من مختلف الأعمار، بالإضافة إلى ورشة رسوم الأطفال، والحفل الرئيسي اليومي الذي يستضيف أحد المطربين أو الفرق الاستعراضية المهمة، بهدف إحياء التراث الفني الذي يميز هويتنا المصرية.

وأكد رئيس قطاع الإنتاج الثقافي أن ليالي "هل هلالك" تحظى باهتمام جماهيري واسع من مختلف الفئات العمرية، حيث يجد الجمهور وجبة فنية متكاملة من خلال الفعاليات المتنوعة التي تناسب جميع الفئات. مشيرًا إلى أن الليالي الخمس المضافة تتضمن حفلين لفرقة رضا للفنون الشعبية، وحفلين للفرقة القومية للفنون الشعبية، وحفلًا لفريق هارموني.

وقد ضمت ليالي "هل هلالك" منذ انطلاقها في 7 رمضان وحتى الآن، حفلات لفرقة رضا للفنون الشعبية، والفرقة القومية للفنون الشعبية، والفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وأصوات شابة واعدة، وفرقًا فنية متميزة، إلى جانب عرض أوبريت "الليلة الكبيرة" الذي يُقدم يوميًا طوال فترة إقامة البرنامج، مع ورش فنية في "ركن الطفل" ومنصتي "غناوي زمان" و"مزيكا".