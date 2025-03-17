ناسا: رواد الفضاء العالقون يغادرون محطة الفضاء الدولية اليوم

قالت وكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية، إن كبسولة تابعة لشركة "سبيس اكس" سوف تعيد رائدي فضاء أمريكيين، علقا على متن محطة الفضاء الدولية منذ يونيو الماضي اليوم الاثنين.

وقالت ناسا، إنه من المقرر أن تبدأ الكبسولة، التي وصلت المحطة الفضائية في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، استعدادات إغلاق الفتحة لمغادرة المحطة الساعة العاشر وخمسة وأربعين دقيقة مساء بالتوقيت المحلي (0245 بتوقي جرينتش ليوم الثلاثاء)، على أن تهبط في المياه قبالة ساحل فلوريدا بعد 20 ساعة.

وكانت ناسا، قد قالت في البداية، إن الكبسولة لن تغادر محطة الفضاء الدولية قبل الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن تعيد الكبسولة رائدي الفضاء الأمريكيين باري ويلمور وسونيتا ويليامز، بالإضافة إلى رائد الفضاء الروسي الكسندر جوربونوف إلى الأرض.

وكان من المتوقع أن يقضى ويلمور وويليامز مدة أسبوع واحد فقط عندما انطلقا في أول رحلة فضاء لشركة "بوينج" في كبسولة ستارلاينر، ولكن عدة مشاكل فنية تسببت في عدم مغادرتهما.