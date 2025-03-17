وزير الرياضة يهنئ محمد السيد على برونزية الجائزة الكبرى للمبارزة

هنّأ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللاعب محمد السيد بعد فوزه بالميدالية البرونزية في بطولة الجائزة الكبرى لسلاح سيف المبارزة التي تقام في العاصمة المجرية بودابست.

وأشاد وزير الرياضة بالأداء المميز لمحمد السيد خلال البطولة، مشيرًا إلى أن تتويجه بهذه الميدالية للمرة الثانية في جولات الجائزة الكبرى، بعد برونزية جولة كالي - كولومبيا 2024، يعكس قدرته على المنافسة بقوة بين كبار اللاعبين العالميين، حيث يحتل حاليًا المركز الرابع عالميًا في التصنيف الدولي.

وأكد صبحي استمرار دعم الوزارة للأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب، مشددًا على أهمية هذه الإنجازات في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية ورفع رايتها في المحافل العالمية.