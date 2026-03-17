أوكرانيا: مقتل وإصابة 930 عسكريا روسيا في الحرب خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و280 ألفا و860 فردا، من بينهم 930 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11783 دبابات، و24218 مركبة قتالية مدرعة، و38477 نظام مدفعية، و1688 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1333 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و349 مروحية، و183144 طائرة مسيرة، و4468 صواريخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و83744 من المركبات وخزانات الوقود، و4091 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.