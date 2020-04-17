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وزير المالية: السعودية تواجه أزمة كورونا من مركز قوة

وزير المالية السعودي محمد الجدعان
وزير المالية السعودي محمد الجدعان
القاهرة (رويترز)
نشر فى : الجمعة 17 أبريل 2020 - 5:11 ص | آخر تحديث : الجمعة 17 أبريل 2020 - 5:11 ص

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المملكة تواجه الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة نظرًا لقوة مركزها المالي واحتياطاتها الضخمة مع ديون حكومية منخفضة نسبياً، مشيرا إلى تأثير نفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية يوم الجمعة عن الجدعان قوله في الاجتماع الافتراضي لأعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي تمثل أعضاء صندوق النقد الدولي، والذي عقد يوم الخميس إن أولويات الحكومة السعودية ”تستهدف تنفيذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة بحماية صحة المواطنين والمقيمين، وتوفير الموارد اللازمة لأنظمة الرعاية الصحية، مع تقديم الدعمين المالي والاقتصادي للفئات الأكثر تضرراً من تداعيات مواجهة تلك الجائحة، ومراعاة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل الظروف الحالية“.


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