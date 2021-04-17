روسيا تطالب القنصل الأوكراني الموقوف في بطرسبورج بمغادرة أراضيها

أعلنت روسيا أن القنصل العام الأوكراني في مدينة سان بطرسبورج ألكسندر سوسونيوك "شخصية غير مرغوب فيها"، بعد توقيفه بتهمة تلقي معلومات سرية وطالبته بمغادرة أراضيها.



وأشارت وزارة الخارجية الروسية -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)- إلى أنها أبلغت القائم بالأعمال الأوكراني في البلاد فاسيلي بوكوتيلو بهذا القرار خلال استدعائه إلى الوزارة اليوم السبت.



وذكرت الوزارة أن الجانب الروسي أكد، خلال اللقاء، أن الأنشطة غير القانونية التي مارسها القنصل "غير مقبولة ولا تتماشى مع صفة موظف قنصلي"، مشددة على أن هذه الأنشطة مضرة بمصالح روسيا.



وأوضحت أنها أبلغت القائم بالأعمال الأوكراني أن استمرار تواجد سوسونيوك في الأراضي الروسية غير مرغوب فيه، ونصحت القنصل بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة اعتبارا من بعد غد الاثنين.