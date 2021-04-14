محمد سلامة يكثف ساعات تصوير «موسى» للدخول في عمليات مونتاج الحلقات الأخيرة



يكثف المخرج محمد سلامة ساعات التصوير في مسلسل (موسى)؛ للانتهاء منه وفقا للجدول الزمني، الذي حددته الشركة المنتجة، والدخول فى مونتاج الحلقات الأخيرة.



ويقوم سلامة حاليا بعمليات المونتاج والمكساج للمسلسل لتسليم الحلقات للقنوات الفضائية التى تعرض العمل.



وتدور أحداث المسلسل حول شخصية شاب صعيدى يدعى موسى، يقاوم الاحتلال الإنجليزى، ويحتوى المسلسل على الكثير من المواقف والصراعات، يظهرها في إطار درامي.



و(موسى) بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.