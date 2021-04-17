 استعدادات أمنية مكثفة لتأمين لقاء القمة بين الأهلي والزمالك - بوابة الشروق
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استعدادات أمنية مكثفة لتأمين لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى عطية
نشر في: السبت 17 أبريل 2021 - 7:04 م | آخر تحديث: السبت 17 أبريل 2021 - 7:04 م

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والزمالك، التاسعة والنصف مساء الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع في مسابقة الدوري المصري.

وتم تشكيل غرفة عمليات من الأطقم الأمنية التابعة للأفريقية للأمن والحراسة لتشديد الاجراءات الأمنية، والتي من المنتظر أن تشهد تأمين محيط ستاد القاهرة ومحيط ملعب المباراة والمدرجات والمقصورة الرئيسية، وغرف تغيير الملابس وملاعب التدريب وقاعة المؤتمرات الصحفية، كما تم تشكيل فريق أمني علي أعلي مستوى لحماية طاقم التحكيم الذي سيدير المباراة.

كما دفعت الإفريقية بوحدة مدربة من كلاب الحراسة للاستعانة بها في تفتيش السيارات واحكام السيطرة الأمنية على مجريات الأحداث يوم المباراة.

وأجرى فريق التأمين عمليات التدريب ورفع الكفاءة بهدف الوصول لأعلي معدلات الأداء أثناء فترة إقامة المباراة.


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