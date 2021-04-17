دبي تفتح باب التطعيم ضد كورونا للمرضعات والمقبلات على الحمل

أعلنت هيئة الصحة في دبي فتح باب التطعيم لأول مرة للمرضعات والمقبلات على الحمل بلقاح فايزر-بيونتيك، المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤولون في الهيئة للصحفيين اليوم السبت إن الدراسات الإكلينيكية على اللقاحات المصنعة بتقنية "الحمض الريبوزي المرسال" أظهرت أنها آمنة للمرضعات وأيضاً للمقبلات على الحمل.

وأوضحت الدكتورة منى تهلك، مدير مستشفى لطيفة بهيئة الصحة في دبي، أن أخذ اللقاح لا يستدعي إيقاف الرضاعة قبل أو بعد التطعيم، مؤكدة أنه يمكن للمرأة المرضعة خلال فترة الرضاعة الطبيعية تلقي اللقاح في أي وقت ولا يوجد ما يمنع ذلك.

وأشارت إلى أن اللقاحات لا تحتوي على فيروس حي، لذلك فإنه من غير الممكن الإصابة بكوفيد-19 بعد تلقي التطعيم.

وتابعت: "يمكن لجميع النساء تلقي لقاح فايزر-بيونتيك حتى وإن كانت تخطط للحمل خلال هذه الفترة، ولا يوجد حاجة لتأجيل الحمل بعد تلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19، كما أنه لا توجد ضرورة على الإطلاق للقيام بكشف الحمل الروتيني قبل تلقي الجرعة، وليس على المرأة تجنب الحمل بعد أخذ اللقاح".

وقالت الدكتورة فريدة الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة بالهيئة، إن الإجراءات الجديدة للتطعيم جاءت بالتوافق مع تطور البروتوكولات المعمول بها عالميا المتعلقة باللقاحات.

وذكرت أنه تقرر تخفيض الفترة المسموح بها لتطعيم من سبق إصابته بفيروس كورونا المستجد من ثلاثة أشهر إلى 10 أيام، وذلك وفقاً لأحدث البروتوكولات الطبية المعمول بها في شأن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 حول العالم.