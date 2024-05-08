وزير التجارة والصناعة يستعرض العلاقات التجارية بين مصر والأردن وأطر التعاون المشترك

أكد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أهمية اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية بما يعكس العلاقات التاريخية المشترك بين مصر والمملكة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات الاجتماعات التحضيرية للدورة الثانية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة على المستوى الوزاري التي عقدت برئاسة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ويوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة الأردني، بحضور عدد من المسئولين والوزراء من البلدين،

وقال الوزير إن الشراكة الصناعية التكاملية المبرمة بين مصر والأردن وعدد من الدول العربية تمثل نقطة انطلاق كبيرة في خريطة العلاقات بين مصر والأردن لا سيما وأن الشراكة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وكذا تعزيز التجارة المشتركة، لافتاً إلى أن التجارة البينية بين مصر والأردن لا تواجه حالياً أية تحديات وتتسم بالسلاسة والتدفق الذي تنشده حكومتا البلدين.

وأوضح سمير أن العلاقات التجارية بين مصر والأردن تشهد نمواً مستمراً حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 866 مليون دولار، لافتاً إلى أهمية تكثيف جهود حكومتي البلدين لإدخال قطاعات جديدة في العلاقات التجارية بين البلدين وخاصةً التجارة الإلكترونية والملكية الفكرية والعلامات التجارية بما يحقق التنوع المطلوب في هيكل التجارة بين البلدين.