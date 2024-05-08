الزمالك يهنئ أحمد عيد وغزل المحلة على التأهل للدوري الممتاز

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هنأ نادي الزمالك، نجمه السابق أحمد عيد، المدير الفني الحالي لغزل المحلة، على التأهل رفقة زعيم الفلاحين للدوري الممتاز.

ونشرت الصحفة الرسمية لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رسالة تهنئة لـ أحمد عيد، تضمنت:" نتقدم بالتهنئة لإدارة وجماهير نادي غزل المحلة ولابن الزمالك المخلص أحمد عيد عبد الملك بمناسبة تأهل الفريق إلى الدوري الممتاز".

ونجح أحمد عيد عبد الملك في قيادة غزل المحلة للعودة مجددا لدوري الأضواء والشهرة، فريقه السابق الذي ارتدى قميصه في بداية مسيرته عقب الرحيل من الزمالك وقبل ارتداء قميص حرس الحدود.