مدير الصحة العالمية: كمية الوقود في مستشفيات جنوب غزة تكفي 3 أيام فقط

حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من أن كمية الوقود في المستشفيات بجنوب قطاع غزة تكفي لثلاثة أيام فقط.

وقال في منشور عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الأربعاء، إن أحد المستشفيات الثلاثة في رفح «مستشفى النجار» لم يعد يعمل بسبب الأعمال العدائية المستمرة في محيطه والعملية العسكرية في رفح.

وأضاف: «لا يزال إغلاق المعبر الحدودي يمنع الأمم المتحدة من جلب الوقود.. وبدون الوقود ستتوقف جميع العمليات الإنسانية.

كما أن إغلاق الحدود يعيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة». وتابع: «لم يتبق لدى المستشفيات في جنوب غزة سوى ثلاثة أيام من الوقود، مما يعني أن الخدمات قد تتوقف قريباً».

وختم قائلا: «في الوقت الذي تحتاج فيه العمليات الإنسانية الهشة إلى التوسع بشكل عاجل، فإن عملية رفح العسكرية تحد بشكل أكبر من قدرتنا على الوصول إلى آلاف الأشخاص الذين يعيشون في ظروف مزرية دون ما يكفي من الغذاء والصرف الصحي والخدمات الصحية والأمن.

وهذا يجب أن يتوقف الآن».

