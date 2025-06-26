حماس عن عدوان الاحتلال على بلدة كفر مالك: المقاومة هي الرد الطبيعي والمشروع

- جرائم الاحتلال ومستوطنيه وآخرها في كفر مالك تستدعي وقفة جادة وتشكيل لجان حماية رسمية وشعبية عاجلة للتصدي لهذه الجرائم

قالت حركة حماس، إن جرائم الاحتلال ومستوطنيه وعدوانه على بلدة كفر مالك شرق رام الله وكل محافظات الضفة الغربية، تستدعي وقفة جادة لأبناء الشعب الفلسطيني وكل مؤسساته الرسمية والشعبية للتصدي لهذه الجرائم.

وأضاف في بيان، مساء الأربعاء: «ننعى إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الأبي الشهداء الأبرار الثلاثة الذين ارتقوا مساء اليوم في قرية كفر مالك شمال شرق رام الله، ونشيد بتصدي أهالي كفر مالك لهجوم قطعان المستوطنين وعصابات الاحتلال، ونؤكد على ضرورة تشكيل لجان حماية للبلدات والقرى الفلسطينية».

وأوضحت حماس، أنّ جريمة الاحتلال في بلدة كفر مالك واستشهاد ثلاثة شبان وإصابة آخرين، وما سبقه من عدوان للمستوطنين على البلدة وإحراقهم مركبات ومنازل لمواطنين في البلدة، يعبّر عن نهج متأصل في الاحتلال الذي يهدف لقتل كل ما هو فلسطيني.

وأشارت إلى إن هذه الجريمة لا يجب أن تمر مرور الكرام، وأنه على الشعب الفلسطيني التصدي بكل ما أوتي من قوة للمحتل وقطعان مستوطنيه، وضربهم في كل نقاط التماس بالضفة الغربية المحتلة.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام مسلسل الذبح والتهجير، وأن المقاومة بكل أشكالها هي الرد الطبيعي والمشروع على هذا الإرهاب المتصاعد.

وختمت بالقول: «دماء الشهداء في كفر مالك، كما كل شهداء شعبنا، لن تذهب سدى، وستبقى وقودًا لمسيرة التحرير والمقاومة حتى دحر الاحتلال ونيل الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس».