علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز النادي الأهلي، مساء الإثنين، على غريمه التقليدي نادي الزمالك في القمة رقم 131، بهدفين مقابل هدف، ببطولة الدوري المصري.

وأعرب خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر «MBC مصر» عن ذهوله إزاء فوز الأحمر، رغم غيابه أبرز أعمدته الأساسية، متسائلا: «أمال لو إمام عاشور وزيزو موجودين؟».

وأشار إلى صانع الفارق في المباراة، لاعب على وشك الرحيل، بالإضافة إلى أن المدير الفني الذي قاد الفريق هو مدرب مؤقت، قائلا: «اللاعب اللي نزل وغيّر نتيجة المباراة ده ماشي، والمدرب اللي موجود مؤقت؟ عماد النحاس الراجل الغلبان ده يا عيني حظه دايمًا كده، يكسب الزمالك ويمشوه؟!».

ورأى أن جميع العوامل كانت من المفترض أن تصب لصالح فوز الزمالك، قائلا: «يعني المدرب مؤقت، واللاعب الذي صنع الفارق مؤقت، وأغلب لاعبي الفريق مصابة، وزيزو وإمام عاشور مش موجودين... وفي الآخر بردو الزمالك ما يكسبش؟!».

وخاطب ناديه الزمالك ساخرًا: «طب أعملك إيه ثاني؟ أجيب لك منين ثاني؟ أجيب لك حظ منين ثاني؟».

وكشف عن ارتداء رابطة العنق نفسها التي شهدت فوز الزمالك ببطولة دوري أبطال إفريقيا، تيمنًا بتكرار الفوز؛ لكن دون جدوى، متابعا: «جمهور الزمالك واقف مش مصدق، إحنا ليه عملنا في نفسنا كده؟ وإمتى هنكسب الأهلي؟».

ووجه رسالة لجمهور الزمالك، معلنا بشكل مبكر نهاية سباق المنافسة على لقب الدوري لهذا الموسم، قائلا: «كده كل سنة وأنت طيب جناب الكوماندا، المهم أنا من بدري بقول الدوري خلص، حتى إذا لم يفز الأهلي، فلن يحصل عليه الزمالك».



