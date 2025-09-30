مصدر أمني مصري: مصر وقطر سلمتا حماس المقترح الأمريكي لوقف حرب غزة

أفاد مصدر أمني مصري مسؤول، بأن مصر وقطر سلمتا حركة حماس المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة.

وحسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية، قال المصدر إن الحركة أكدت قيامها بدراسة المقترح بإيجابية وموضوعية.

وكشف البيت الأبيض اليوم عن خطة الرئيس الأمريكي ترامب لوقف الحرب في غزة، والتي تتضمن 15 بندا.

وفي مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعاصمة واشنطن في وقت سابق اليوم، استعرض ترامب، أبرز بنود خطته لوقف الحرب على قطاع غزة منذ عامين، ومنها إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ونزع سلاح حركة حماس.

وأوضح ترامب أن "خطته تشمل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين خلال 72 ساعة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حماس".

وقال إن خطته تدعو لتشكيل هيئة دولية إشرافية برئاسته تكون مسئولة عن تدريب إدارة للحكم في قطاع غزة، لكنها تستبعد حركة حماس.

ولفت إلى أنه ناقش مع نتنياهو "خطة للسلام في الشرق الأوسط بأسره، وليس فقط وقف الحرب في غزة"، على حد تعبيره.