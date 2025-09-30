حماس: لم نتلق خطة ترامب ولا موقف لدينا بشأنها حتى الآن

قال القيادي في حركة حماس وليد الكيلاني، مساء الإثنين، إن حركته لم تتلق أي نسخة رسمية من الخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوقف الحرب في غزة، مشيرا إلى عدم وجود موقف رسمي بشأنها بعد.

وأضاف الكيلان في تصريح للأناضول: "إلى الآن لا يوجد أي موقف رسمي من قبل الحركة (حماس) وننتظر إبلاغنا بخطة ترامب بشكل رسمي".

وفي وقت سابق اليوم، قال القيادي في حماس محمود مرداوي في تصريح لقناة الأقصى التابعة للحركة أن "بنود هذه الخطة (التي كشف ترامب عن أبرز بنودها بمؤتمر صحفي اليوم) قريبة من الرؤية الإسرائيلية".

واعتبر أن ما تم الكشف عنه في خطة ترامب من بنود "فضفاض وغير مضمون، وهي محاولة لوأد الزخم الدولي والاعترافات بالدولة الفلسطينية".

وقال إن حركته ستطلع على المقترح الأمريكي وتناقشه مع الفصائل الفلسطينية، مشددا على أن "سلاح المقاومة لم يعتد على أحد بل هدفه الحرية والاستقلال".

وشدد على أن حركته لن تقبل بأي "مقترح لا يتضمن تقرير المصير للشعب الفلسطيني ويحميه من المجازر".

وفي مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعاصمة واشنطن في وقت سابق اليوم، استعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبرز بنود خطته لوقف الحرب على قطاع غزة منذ عامين، ومنها إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ونزع سلاح حركة "حماس".

وأوضح ترامب أن "خطته تشمل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين خلال 72 ساعة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حماس".

وقال إن خطته تدعو لتشكيل هيئة دولية إشرافية برئاسته تكون مسؤولة عن تدريب إدارة للحكم في قطاع غزة، لكنها تستبعد حركة "حماس".

ولفت إلى أنه ناقش مع نتنياهو "خطة للسلام في الشرق الأوسط بأسره، وليس فقط وقف الحرب في غزة"، على حد تعبيره.

وتابع الرئيس الأمريكي: "أعترف بدور قطر في الوساطة، وأشكر أميرها (تميم بن حمد آل ثاني) الذي يريد تحقيق السلام".

وفي هذه الأثناء يواصل الجيش الإسرائيلي انتشاره بريا في عدة محاور رئيسية بمدينة غزة، مع استمراره بقصف وتفجير المباني والمنشآت السكنية في تلك المناطق، ضمن مساعيه لاحتلال المدينة وتهجير الفلسطينيين منها.

من جهته، قال نتنياهو إنه "يدعم خطة ترامب بشأن غزة"، معتبرا أنها "تحقق الأهداف الإسرائيلية من الحرب"، على حد تعبيره.

وزعم نتنياهو أن "غزة ستحظى بإدارة مدنية سلمية، لا تديرها حماس ولا السلطة الوطنية الفلسطينية، حال تم تنفيذ خطة ترامب".

والثلاثاء، طرح ترامب، خطة من 21 بندا لإنهاء الحرب على غزة، خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية في نيويورك.

وحسب صحيفة "واشنطن بوست"، تتضمن الخطة وقفًا فوريًا للعمليات العسكرية، وتجميد "خطوط القتال"، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين خلال 48 ساعة.

كما تنص على تشكيل هيئتين، دولية وفلسطينية، لتولي إدارة قطاع غزة تدريجيًا، دون إشراك "حماس" في أي دور سياسي أو أمني.