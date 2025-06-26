ألمانيا تهزم فرنسا وتتأهل لمواجهة إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا للشباب تحت 21 عاما

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واصل منتخب ألمانيا عروضه القوية في كأس أمم أوروبا للشباب تحت 21 عاما لكرة القدم، وفاز 3 / صفر على نظيره الفرنسي، اليوم الأربعاء، ليتأهل للمباراة النهائية.

تقدم المنتخب الألماني بهدف مبكر سجله نيلسون وايبر بعد مرور ثماني دقائق، ليواصل مهاجم ماينز تألقه بهز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي.

وفي الدقيقة 14، أضاف نيك فولتيماده مهاجم شتوتجارت الهدف الثاني للألمان، ليبتعد بصدارة هدافي البطولة برصيد 6 أهداف في 5 مباريات.

واختتم برايان جرودا ثلاثية الألمان بهدف في الدقيقة 93، ليتأهل منتخب بلاده للنهائي للمرة الرابعة في آخر خمس نسخ من البطولة.

كما تأهل المنتخب الألماني للمباراة النهائية للمرة السادسة في تاريخه، حيث توج باللقب 3 مرات أعوام 2009 و2017 و2021، وخسره مرتين في 1982 و2019.

أما منتخب فرنسا فقد فرط في فرصة التأهل للنهائي للمرة الثالثة في تاريخه، حيث توج باللقب مرة في 1988 وخسره مرة في 2002.

وسيلعب المنتخب الفرنسي مع نظيره الهولندي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ويأمل شباب الديوك في انتزاع الميدالية البرونزية للمرة الثانية بعد عام 1996.

أما منتخب ألمانيا سيواجه نظيره الإنجليزي حامل اللقب في المباراة النهائية يوم السبت المقبل، علما بأن المنتخب الإنجليزي فاز على هولندا 2 / 1 في وقت سابق اليوم الأربعاء.