عزت زين أمينا عاما لمؤتمر نحو سياسة وطنية للمسرح المدرسي

أعلن المخرج عادل حسان أن أمانة مؤتمر "نحو سياسة وطنية للمسرح المدرسي"، الذي ينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برعاية وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو، اختارت الفنان القدير عزت زين أمينًا عامًا للمؤتمر، فيما وافق المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح على ترشيح أمانة المؤتمر.

واعتبر عادل حسان – مدير المركز ورئيس المؤتمر – أن اختيار زين يمثل إضافة مهمة للمؤتمر، الذي يعد الأول من نوعه، حيث يناقش قضايا المسرح المدرسي من منظور شامل، متنقلًا بمحاوره بين الآني والمستقبلي، ومتطرقًا إلى قضايا الهوية والآلية والتحديات.

ويعد الفنان عزت زين أحد أبرز الأسماء المرتبطة بالمسرح المدرسي، إذ بدأ حياته الوظيفية أخصائي مسرح بالتربية والتعليم، وتدرج حتى أصبح موجهًا عامًا للمسرح، قبل انتقاله إلى السينما والتليفزيون حيث حقق شهرة واسعة، وترك بصمة واضحة، وقدم العديد من تلامذته للساحة الفنية، كما كُرّم في فعاليات فنية متعددة.

ويقام المؤتمر على مدار يومي 30 و31 أغسطس الجاري بالمجلس الأعلى للثقافة، على أن يقام حفل الختام بمركز الهناجر للفنون بحضور وزيري الثقافة د. أحمد فؤاد هنو والتعليم السيد محمد عبداللطيف، وسط آمال بأن يشكل المؤتمر نقطة تحول في مسار المسرح المدرسي باعتباره مساحة تربوية وإبداعية مؤثرة في ملايين الطلاب.