الأمم المتحدة: أكثر من 470 ألف نازح عادوا لشمال غزة رغم الدمار الهائل وانتشار الذخائر غير المنفجرة

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن ما يزيد على 470 ألف فلسطيني تحركوا باتجاه شمال قطاع غزة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الجاري، في ظل استمرار عودة العائلات إلى منازلها المدمرة رغم الأوضاع الإنسانية الخطيرة.

وأوضح المكتب، في بيان، أن آلاف العائلات الفلسطينية تواصل العودة إلى مناطقها التي دمرتها الحرب، رغم الأخطار المحيطة بالمباني غير الآمنة، وانتشار الذخائر غير المنفجرة، والنقص الحاد في المياه والغذاء والخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن حركة التنقل سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال اليومين الماضيين، إذ شهدت مناطق القطاع أكثر من 470 ألف حالة تنقل نحو الشمال منذ إعلان الهدنة، بحسب ما نقل موقع أخبار الأمم المتحدة، وفق شبكة قدس برس.

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، أكد "أوتشا" استمرار دخول المساعدات إلى غزة، موضحًا أن أكثر من 300 شاحنة محملة بالإمدادات الإنسانية عبرت إلى القطاع يومي الجمعة والسبت الماضيين من خلال معبر "كرم أبو سالم" الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.

من جانبه، قال رئيس فريق التفاوض الفلسطيني ورئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، إن القطاع بحاجة إلى 6 آلاف شاحنة مساعدات يوميًا لتلبية احتياجات السكان.

وأضاف أن الاحتلال لا يزال يعطل دخول العديد من المواد وكأن الحرب لم تتوقف بعد. وأضاف: "لسنا راضين عن حجم المساعدات، وندعو الوسطاء إلى التدخل العاجل لزيادة تدفقها".

في السياق، حذّر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك من خطر الذخائر غير المنفجرة في مناطق العودة، مشيرًا إلى أن فرق الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون العمل لتحديد مواقعها وإزالتها، خاصة مع تزايد حركة السكان نحو الشمال.

وأوضح دوجاريك بأنه منذ 7 أكتوبر 2023، سجل العاملون في المجال الإنساني 150 حادثة ذخائر متفجرة أدت إلى إصابات شملت أطفالا.

ووفق تقديرات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، لا تزال نحو 20 ألف قذيفة وصاروخ غير منفجر منتشرة في القطاع، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة 2.4 مليون فلسطيني.

وحذر المكتب السكان من التعامل مع مخلفات جيش الاحتلال الإسرائيلي أو الاقتراب من الأجسام المشبوهة، لما تشكله من خطر داهم.