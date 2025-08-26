ليفربول يكسر عقدة نيوكاسل يونايتد بعد 10 سنوات

اقتنص ليفربول فوزا ثمينا أمام نيوكاسل يونايتد، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين، على ملعب «سانت جيمس بارك»، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول إلى 6 نقاط في المركز الثالث بالتسواي وع أرسنال وتوتنهام المتصدران في عدد النقاط، فيما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.

بدأ نيوكاسل المباراة بضغط هجومي بحثًا عن هدف مبكر، ولاحت له أكثر من فرصة خطيرة، لكن الحارس أليسون بيكر حافظ على نظافة شباكه.

وتقدم رايان جرافينبرج بالهدف الأول لليفربول في الدقيقة 35، بتسديدة صاروخية أرضية من خارج منطقة الجزاء.

واشتعلت المباراة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعدما تلقى أنتوني جوردون بطاقة حمراء مباشرة إثر تدخل عنيف على فيرجيل فان دايك، بعد العودة لتقنية الفيديو «فار»، ليكمل نيوكاسل اللقاء بعشرة لاعبين وينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف دون رد.

وفي بداية الشوط الثاني، نجح هوجو إيكيتيكي في إضافة الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 46، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ورغم النقص العددي، عاد نيوكاسل للمباراة بتقليص الفارق عبر برونو جيمارايش، الذي سجل برأسية متقنة في الدقيقة 57.

وازدادت الإثارة في الدقيقة 88 حين أدرك ويليام أوسولا التعادل لنيوكاسل، بعد تلقيه تمريرة طويلة من الحارس، لينفرد ويسكن الكرة الشباك، معلنًا التعادل 2-2.

وفي الدقائق الأخيرة حاول ليفربول خطف هدف الفوز، ونجح بالفعل في تسجيل هدف الفوز في الوقت القاتل في الدقيقة 100 عن طريق نوجوموها من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز أنهى ليفربول عقدة استمرت لمدة 10 سنوات بعدم تحقيق الفوز على ملعب سانت جيمس بارك على نيوكاسل يونايتد.