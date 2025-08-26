أكد ضياء السيد، نجم الكرة المصرية السابق، أن المدرب السويسري مارسيل كولر سينجح حال توليه تدريب بيراميدز، خاصة أنه لن يعاني من الضغوط الجماهيرية.

وقال ضياء السيد عبر برنامج «بلس 90» على قناة «النهار»: "لم أرَ الأهلي جيدًا في لقاء غزل المحلة، الفريق أهدر العديد من الفرص، وكان ريبيرو يعلم جيدًا أن الغزل سيلعب بتكتل دفاعي، كما واجه من قبل مودرن سبورت بالطريقة ذاتها، ومع ذلك لم تظهر الحلول أو الأفكار التكتيكية المناسبة لتحقيق الفوز."

وأضاف: "لا توجد أفكار واضحة لدى ريبيرو. الفريق لم يمتلك ظهيري طرف، فاستعان بعمر كمال وكريم فؤاد لأداء المهمة. الأهلي يملك إسكوادًا قويًا، لكن الأمر لا يتعلق بالأسماء، بل بالأداء داخل الملعب. كما أن التغييرات لم تُثمر، ومن شارك لم يصنع الفارق. أرى أن الأهلي قدّم أداءً سيئًا، وإدارة اللقاء لم تكن موفّقة على الإطلاق."

وتابع: "لابد أن يواجه مدرب الأهلي واللاعبون أنفسهم، وأن يتمتعوا بالقتالية داخل الملعب. لا معنى للحديث عن أقوى إسكواد دون وجود أداء وإدارة فنية جيدة. ريبيرو (زيرو ابتكار)، وكان يجب الإبقاء على بنشرقي وأي لاعب مهاري في ظل التكتلات الدفاعية."

وزاد: "أريد أن أعرف كيف يتعامل ريبيرو ومحمد يوسف مع البدلاء، فهناك لاعبين شاركوا وهم بعيدون تمامًا عن أجواء المباريات. ألوم اللاعبين أيضًا على غياب القتال داخل الملعب بالشكل المطلوب."

وأتم: "في حال رحيل ريبيرو، فإن الأنسب للأهلي هو التعاقد مع مدرب أجنبي قوي. فشل مدرب بعينه لا يعني أن باقي المدربين الأجانب لن ينجحوا مع الفريق."