جمال عبد الحميد: مباراة الأهلي وبيراميدز حاسمة في مستقبل ريبيرو

أكد جمال عبد الحميد، نجم الكرة المصرية السابق، أن تسريب أخبار في الوقت الحالي بشأن إمكانية رحيل يورشيتش، مدرب بيراميدز، قبل مواجهة الأهلي، قد يؤثر بالتأكيد على المدرب قبل اللقاء المرتقب، مشيرًا إلى أن دوافعه ربما تكون قد تراجعت مؤخرًا.

وقال عبد الحميد عبر برنامج «بلس 90» على قناة «النهار»: "الأهلي تعادل سلبيًا مع غزل المحلة بعدما أضاع العديد من الأهداف المحققة، إذ ارتطمت الكرة بالقائم والعارضة، وأهدر زيزو وجراديشار وعدد من اللاعبين فرصًا مؤكدة. ورغم التحفظ الدفاعي للغزل، إلا أن غياب التوفيق كان السبب الرئيسي وراء التعادل السلبي."

وأضاف: "لاعبو غزل المحلة قدموا أفضل مستوياتهم للخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي، وساعدهم على ذلك غياب التوفيق عن لاعبي الأحمر، لكنهم يستحقون التحية."

وتابع: "مواجهة الأهلي وبيراميدز ستكون حاسمة في تحديد مستقبل ريبيرو. الأهلي والزمالك لا يتحملان مطلقًا فقدان هذا الكم من النقاط في بداية الدوري، وأتوقع أن يحدث تغيير في الأهلي لأنه ينافس دائمًا على الألقاب، وربما يساهم ذلك في انتعاشة اللاعبين، كما أن التغيير الفني وارد أيضًا في بيراميدز."

وأكمل: "هناك مسؤوليات تقع على اللاعبين أيضًا، فالمدرب لن يسجل الأهداف بنفسه. على سبيل المثال، كرة تريزيجيه التي ارتطمت بالقائم كان من الممكن أن تغير النتيجة، لكن لاعبي المحلة بذلوا مجهودًا كبيرًا، وربما يكون التعادل بمثابة مكافأة لهم. كما لا يجب السخرية مطلقًا من علاء عبد العال مدرب المحلة."

وأشار: "أتوقع رحيل ريبيرو في حالة التعادل مع بيراميدز، كما أن هناك إمكانية لرحيل يورشيتش حال خسارته أمام الأهلي."

واستطرد: "على الزمالك ولاعبيه الاستفادة من خسارة الأهلي وبيراميدز لنقاط مبكرة، وأن يعقد اللاعبون جلسات متواصلة لإظهار الجدية واللعب بروح قتالية داخل الملعب."

وأوضح: "بعد بيان وزارة الإسكان يبدو من الصعب استعادة أرض أكتوبر. كنا في حاجة ماسة لهذه الأرض خلال الفترة الحالية، خصوصًا أن عوائد العضويات كانت ستحل كثيرًا من الأزمات. وخلال وجودنا في إدارة الزمالك عانينا من أزمات متكررة، منها الحجز على أرصدة النادي، وأتمنى حل تلك الأزمة سريعًا."