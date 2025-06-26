وزير الرياضة يهنئ أبطال السلاح بعد التتويج بـ 6 ميداليات أفريقية

هنأ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعثة المنتخب المصري للسلاح بعد تألقهم في اليوم الأول من منافسات بطولة أفريقيا، المقامة بمدينة لاجوس النيجيرية خلال الفترة من 25 إلى 29 يونيو الجاري، بحصدهم 6 ميداليات متنوعة، بواقع ذهبيتين، وفضية واحدة، وثلاث ميداليات برونزية.

وشهد اليوم الأول من البطولة إقامة منافسات فردي سيف المبارزة للرجال، وسلاح الشيش للسيدات، حيث فرض لاعبو ولاعبات مصر سيطرتهم على مجريات المنافسات، ونجحوا في اعتلاء منصات التتويج.

في منافسات سيف المبارزة للرجال، تُوّج محمد السيد بالميدالية الذهبية بعد فوزه في النهائي على زميله محمود محسن، الذي نال الفضية، فيما أحرز محمود السيد الميدالية البرونزية بوصوله إلى نصف النهائي.

أما في منافسات سلاح الشيش للسيدات، فقد تألقت البطلة سارة حسني، وحققت الميدالية الذهبية بعد فوزها في المباراة النهائية على لاعبة كوت ديفوار، بينما نالت كل من ملك حمزة ونهى هاني الميداليتين البرونزيتين.

وبهذه النتائج، تصدرت مصر جدول ترتيب الميداليات مع انطلاق البطولة، وسط إشادة واسعة بالمستوى الفني والبدني للاعبين واللاعبات.

وضم منتخب مصر في منافسات سيف المبارزة كلًا من: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد، بينما شاركت في منافسات سلاح الشيش للسيدات كل من: نهى هاني، ملك حمزة، سارة حسني، وجنى إيهاب.

ويترأس بعثة مصر في البطولة أيمن منير، النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري للسلاح، ويضم الجهاز الفني والإداري: السيد سامي المدير الفني لسلاح سيف المبارزة، وماهر حمزة المدير الفني لسلاح الشيش، وخالد شريف مدرب سيف المبارزة، وأيمن غنيم مديرًا إداريًا، بالإضافة إلى الحكمين مازن الشابوري ورنا الحسيني.

كما يضم الجهاز الطبي كلًا من: الدكتور مجدي الصباغ، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، والدكتور أحمد عبد الغني، طبيب العلاج الطبيعي، والدكتورة غادة عاطف، أخصائية التأهيل الحركي.