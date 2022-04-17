توخيل يوجه إنذارا شديد اللهجة لليفربول قبل نهائي كأس إنجلترا

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وجه توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، إنذارا شديد اللهجة لليفربول قبل مواجهته في كأس إنجلترا.

وتأهل تشيلسي إلى نهائي كأس إنجلترا بعد فوزه على كريستال بالاس في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويرغب توخيل في الثأر من هزيمة تشيلسي ضد ليفربول في كأس الرابطة حينما يلتقيا الفريقان في نهائي كأس إنجلترا.

وقال توخيل بعد الفوز على كريستال بالاس عن مواجهة ليفربول:" "خسرنا النهائي الماضي من ليفربول وكنا غير محظوظين ابدًا حينها لكن هذه المرة اريد قلب الأمور".

وأضاف:"لست مهتمًا بفوز ليفربول بالكأس أو تحقيقهم الرباعية، سنذهب للنهائي للفوز فقط".