أوكرانيا: روسيا خسرت أكثر من 20 ألف جندي منذ بدء الحرب

قالت رئاسة هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم الأحد، إنّ روسيا خسرت 20 ألفًا و300 جندي منذ بدء الهجوم العسكري عليها في 24 فبراير الماضي.

وذكرت الأركان الأوكرانية، في بيان، أنه تم قتل 20 ألفا و300 جندي روسي، وتدمير 165 طائرة، و146 مروحية، و773 دبابة في الفترة بين 24 فبراير الماضي و17 أبريل الجاري.

وأضافت أنه تم تدمير 2002 مدرعة، و127 راجمة صواريخ، و66 نظام دفاع جوي، و376 مدفعية، خلال الفترة نفسها.

كما خسرت روسيا، وفق البيان، 1471 مركبة، وثماني سفن، وزورقًا سريعًا، و76 عربة نقل وقود، و148 طائرة بدون طيار.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في 25 مارس الماضي، أن جيشها خسر 1351 جنديا في أوكرانيا.