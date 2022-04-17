رابطة أبناء سوهاج في الكويت يحتفلون بالعيد القومي للمحافظة

أقامت رابطة أبناء سوهاج العاملين في الكويت أمسية رمضانية احتفالًا بشهر رمضان المبارك والعيد القومي لمحافظة سوهاج بحضور السفير أسامة شلتوت سفير مصر في دولة الكويت وأركان البعثة الدبلوماسية.

تحدث السفير المصري عن أهمية التواصل مع أبناء الجالية وعن سوهاج التي منها غالبية أبناء الجالية في الكويت وشكر سيادته القائمين على أمر الرابطة، وثمن حجم التبرعات والمساهمات التي يقوم بها أعضاء الرابطة، كما تحدث رئيس الرابطة ابو العز المشوادي ورحب بالضيوف وقام بعرض مجموعة من الانجازات والمساعدات التي قدمتها الرابطة لأبناء سوهاج في مصر والكويت كما تحدث الرؤساء السابقين مرحبين بالحضور .

وعلى هامش اللقاء تم تكريم السفير أسامة شلتوت والمستشار أحمد أبو المجد من السفارة المصرية كما قام الرؤساء السابقين للرابطة في حضور السفير بتكريم عميد الجالية المصرية في الكويت رئيس رابطة سوهاج الأسبق سمير هاتور بمناسبة انتهاء مدة إقامته وعودته إلى البلاد بعد أكثر من نصف قرن قضاها في دولة الكويت حيث ألقى على الحضور كلمة اختلطت فيها دموع الفرح والتكريم مع دموع الفراق والسفر.

حضر الحفل لفيف من أبناء الجالية المصرية وبعض السادة الضيوف من أبناء دولة الكويت وممثلي الروابط المصرية ولفيف من أبناء سوهاج العاملين في الكويت يتقدمهم حسام الأصمعي وخميس على احمد الرؤساء السابقين ، كما حضر اللقاء علاء سليم الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج ونائب رئيس الجالية السابق وأحد المؤسسين للرابطة الذي أشار الى أن هذه اللقاءات تساهم في توطيد العلاقة بين ابناء الجالية المصرية وأن تواجد السفير المصري في مثل هذه اللقاءات يجعل التواصل سهلاً، وأضاف أن ابناء سوهاج في الكويت يمثلون الغالبية من أبناء المحافظات الأخرى المقيمين على أرض الكويت ، كما أشار سليم أن رابطة ابناء سوهاج واحدة من الروابط التي تخدم أبناء الجالية من خلال مساعدات إنسانية وتبرعات ومشاركات لتخفيف الأعباء عن أبناء محافظة سوهاج