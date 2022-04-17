محافظة الإسكندرية: 6 حملات بنطاق الأحياء لإيقاف البناء المخالف في المهد

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في بيان له اليوم الأحد، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بتكثيف حملات التصدي لظاهرة البناء المخالف، معلنا أنه تم شن 6 حملات بأحياء المنتزه أول والعامرية ثان وغرب لإيقاف البناء المخالف في المهد، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي هذا الصدد تابع اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حي المنتزه أول، أعمال إيقاف إزالة بناء مخالفة ناصية شارع ملك حفني قبلي مع شارع مدينه فيصل، والتحفظ على ماكينة تقطيع سيراميك وصاروخ.

كما تابع أعمال إيقاف بناء مخالف بعزبة العجاري شارع رقم 1 وعليه، وتم فك شدة خشبية لسقف الدور الثاني علوي بالعقار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ورصد حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي، خلال أعمال المرور الميداني، وجود أعمال مخالفة بدون ترخيص في المهد لإنشاء واستحداث قاعه أفراح من مخزن بجوار باتا بالقباري.

وشن حي العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت، عدد من الحملات المكبرة للتصدي للبناء المخالف وإيقاف أي أعمال مخالفة، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة سملات خرسانة بقرية الوفاء، وإزالة أسوار مبانٍ بالطوب الأبيض بنجع الكاشف، وكذلك إزالة أسوار مباني بالطوب الأبيض في المهد.