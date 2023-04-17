العراق: نعمل على إيجاد فرص استثمارية واعدة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأثنين، أن الحكومة ماضية في إيجاد فرص استثمارية واعدة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، بما يسهم في تنمية الإيرادات وتحقيق مصالح البلد.



وأكد السوداني -خلال اجتماعه برئيس وأعضاء لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي- على اهتمام الحكومة بملف الطاقة، وخططها الرامية إلى تطوير الصناعة النفطية، التي شهدت تنفيذا على أرض الواقع عبر استثمار الغاز المصاحب والسعي لدخول العراق إلى أسواق الغاز العالمية، حسب بيان للحكومة العراقية.



كما أكد على المضي في "الاستثمار في صناعة البتروكيماويات، التي ستلعب دورا مؤثرا في مستقبل اقتصاد العراق، فضلا عن تطوير قطاعي استخراج النفط والإنتاج".



وحسب البيان، فقد شهد الإجتماع التأكيد على تطوير الصناعة النفطية، وتنظيم عملية تصدير النفط الخام لاسيما بعد الإتفاق المؤقت مع حكومة إقليم كردستان العراق بشأن تصدير النفط من الحقول الشمالية، الذي يعد أرضية تمهد لإقرار قانون النفط والغاز الاتحادي.