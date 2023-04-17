 البيت الأبيض يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في السودان - بوابة الشروق
الإثنين 17 أبريل 2023 8:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

البيت الأبيض يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في السودان

وكالات
نشر في: الإثنين 17 أبريل 2023 - 8:24 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أبريل 2023 - 8:24 م

دعا البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إلى وقف فوري لإطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، قائلا إن المسؤولين الأمريكيين على اتصال بالقادة العسكريين.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض "نأسف لتصاعد العنف من الخرطوم وأماكن أخرى في السودان. ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار دون شروط بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع"، بحسب وكالة رويترز.

واندلعت اشتباكات صباح السبت 15 أبريل، في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك