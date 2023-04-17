وزير الري يتابع إجراءات الإعداد لأسبوع القاهرة السادس للمياه

سويلم: رفع نتائج وتوصيات الأسبوع للعرض والمناقشة خلال مؤتمر COP28

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة الترتيبات الجارية للإعداد لعقد أسبوع القاهرة السادس للمياه والمزمع عقده خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال سويلم، في بيان اليوم، إن عنوان أسبوع القاهرة السادس للمياه "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة" يعكس اهتمام الدولة المصرية الكبير بمجال المياه وعلاقته بالتغيرات المناخية، وهو ما يعد استمرارا للمجهودات المبذولة في هذا المجال والتي تمثلت في عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه في شهر أكتوبر الماضي تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي"، بالإضافة لفعاليات المياه التي عقدت في مؤتمر المناخ الماضي COP27، وفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذي عقد في نيويورك خلال شهر مارس الماضي، والتي سعت مصر خلالها لإبراز قضايا المياه والتغيرات المناخية في هذه المحافل الدولية الهامة.

وأضاف أن أسبوع القاهرة السادس للمياه سيعقد قبيل مؤتمر المناخ COP28، حيث من المقرر رفع نتائج وتوصيات الأسبوع للعرض والمناقشة خلال فعاليات مؤتمر COP28.