مصدر دبلوماسي: لا مؤشرات على استعداد الأطراف المتقاتلة بالسودان لإبرام هدنة

قال مصدر دبلوماسي لقناة "الجزيرة" الإخبارية، إن المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتيس، أبلغ مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين أنه لا مؤشرات على استعداد الأطراف المتقاتلة لإبرام هدنة.



وأضاف المصدر الدبلوماسي للجزيرة، أن بيرتيس يعمل على احترام فترات وقف القتال تمهيدا لوقف إطلاق نار مستدام.



وكانت مصادر في مجلس الأمن قالت للجزيرة إن المجلس سيعقد مشاورات مغلقة بشأن السودان اليوم، وأضافت المصادر أن اللقاء يُعقد بطلب من بريطانيا.



وكان مجلس الأمن الدولي أعرب -في بيان- عن القلق العميق لدى أعضاء المجلس إزاء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.



كما أعرب البيان عن أسف أعضاء المجلس للخسائر في الأرواح والإصابات في صفوف المدنيين.



وحثت الدول الأعضاء في مجلس الأمن أطراف النزاع على وقف الأعمال العدائية فورا، واستعادة الأمن، كما دعت جميعَ الأطراف للعودة إلى الحوار لحل الأزمة الحالية في السودان.



وشددت الدول الأعضاء في مجلس الأمن على ضرورة مواصلة إتاحة الدعم الإنساني، وضمان أمن موظفي الأمم المتحدة.