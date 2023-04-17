منظمة الصحة العالمية تدعو جميع أطراف الصراع في السودان إلى حماية العاملين الصحيين والمرضى

حثت منظمة الصحة العالمية جميع أطراف الصراع في السودان على احترام حيادية الرعاية الصحية، وضمان وصول المصابين في الأعمال العدائية إلى المرافق الصحية دون قيود، وذلك مع استمرار القتال في الخرطوم ومناطق أخرى من السودان.

‏وذكَّرت منظمة الصحة العالمية -في بيان مساء اليوم الأحد، جميع الأطراف بما عليها من التزامات بموجب القانون الإنساني الدولي، وما تقتضيه بدورها من حماية الجرحى والمرضى والمدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية وسيارات الإسعاف والمرافق الصحية‎.

وقالت المنظمة إلى أنه منذ 13 أبريل الحالي، قُتِل أكثر من 83 شخصًا، وأُصيب أكثر من 1126 آخرين، في جميع أنحاء الخرطوم وجنوب كردفان وشمال دارفور والولاية الشمالية ومناطق أخرى، مع تركز القتال الأكبر الآن في مدينة الخرطوم.

وأشارت المنظمة إلى أن الحركة في مدينة الخرطوم مقيدة بسبب انعدام الأمن، الأمر الذي يسبب تحديات للأطباء والممرضين والمرضى وسيارات الإسعاف للوصول إلى المرافق الصحية، ويعرض حياة أولئك الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة إلى الخطر.

ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى أن الإمدادات التي وزعتها المنظمة على المرافق الصحية قبل هذا التصعيد الأخير للصراع قد استُنفدت، وأن المستشفيات التي تستقبل المدنيين المصابين في الخرطوم تعاني حاليا من نقص في الدمِ ومعدات نقل الدمِ والسوائل الوريدية والإمدادات الطبية وغيرها من السلع المنقذة للحياة، وعلاوة على ذلك، توجد أيضا تقارير عن نقص في العاملين الطبيين المتخصصين، كما أن انقطاع المياه والطاقة يؤثر على أداء المرافق الصحية لوظائفها، بالإضافة إلى الإبلاغ عن نقص في الوقود اللازم لمولدات الكهرباء في المستشفيات.