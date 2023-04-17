الجيش الصيني: عبور السفينة الحربية الأمريكية «يو إس إس ميليوس» مضيق تايوان عمل دعائي

وصفت قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الاثنين، عبور السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس ميليوس"، في بيان، بأنه "عمل دعائي" مشيرة إلى أنها تعقبت مرور السفينة عبر مضيق تايوان، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

واعتبرت البحرية الأمريكية، اليوم الاثنين، عبور السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس ميليوس" مضيق تايوان أمس الأحد، بأنه عبور "روتيني"، بعد أيام فقط من إجراء الصين أحدث مناوراتها الحربية حول الجزيرة.

وقال الأسطول السابع للبحرية الأمريكية، في بيان، إن السفينة الحربية "يو إس إس ميليوس" من طراز "أرلي بيرك" المجهزة بصواريخ موجهة، قامت "بعبور روتيني عبر مضيق تايوان.. حيث تنطبق حريات الملاحة في أعالي البحار والتحليق فوقها بما يتوافق مع القانون الدولي"، بحسب راديو صوت أمريكا.

وأضاف البيان، أن عبور السفينة يظهر التزام الولايات المتحدة بأن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.

وقال البيان "إن جيش الولايات المتحدة يطير ويبحر ويعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي".

وأنهت الصين، التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، رسميا تدريبات استمرت ثلاثة أيام حول تايوان يوم الاثنين الماضي، شملت محاكاة لضرب أهداف محددة وفرض حصار على الجزيرة.

وأجرت الصين التدريبات العسكرية للتعبير عن الغضب من اجتماع رئيسة تايوان تساي إنج ون مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، واعتبار هذا التطور تدخل في الشئون الداخلية للصين.

وتبحر السفن الحربية الأمريكية عبر المضيق مرة واحدة شهريا، كما تقوم بانتظام بمهام مماثلة لحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وفي الأسبوع الماضي، أبحرت السفينة الحربية "يو إس إس ميليوس" بالقرب من "ميشيف ريف" وهي واحدة من أهم الجزر التي تسيطر عليها الصين في بحر الصين الجنوبي.

ووصفت بكين هذه العملية بأنها غير قانونية.