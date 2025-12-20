المحادثات بشأن أوكرانيا تدخل جولتها التالية في ميامي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تدخل المفاوضات بشأن مساعي التوصل لحل سلمي للحرب الروسية الأوكرانية، بعد حوالي أربع سنوات من بدايتها، جولتها التالية اليوم السبت.

وفي أعقاب المحادثات بين دول أوروبية كبرى والولايات المتحدة وأوكرانيا في برلين، يومي الأحد والاثنين الماضيين، يبحث المفاوضون الأمريكيون الآن النتائج مع ممثلين عن روسيا في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

وقبل بضعة أيام، أعلن مسئول أمريكي رفيع المستوى أنهم يريدون الاجتماع في مجموعات عمل.

ومن المتوقع أيضا حضور ممثلين عسكريين، إلى جانب ممثلين عن حكومة أوكرانيا وحكومات الدول الأوروبية اجتماعات فلوريدا، فيما تعتبر الولايات المتحدة نفسها وسيطا في الصراع.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه من المقرر عقد اجتماع مع ستيف ويتكوف، الممثل الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشئون أوكرانيا، ويتوقع أن يحضر ممثلون عن المملكة المتحدة وفرنسا الاجتماع.

وتتركز المفاوضات على قضيتين رئيسيتين: ضمانات أمنية وقضايا إقليمية.

وطبقا لجميع الأطراف، تم إحراز تقدما بشأن الضمانات المقررة حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار.