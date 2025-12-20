قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» بشير جبر، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيدها الميداني في قطاع غزة، من خلال القصف المدفعي المتكرر على المناطق الشرقية، حيث أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية، قبل قليل، عددًا من القذائف باتجاه شرق مدينة دير البلح، إلى جانب استمرار القصف على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأضاف جبر، خلال تغطية حية، أن قوات الاحتلال ارتكبت، خلال الساعات الماضية، جريمة جديدة بحق النازحين الفلسطينيين، بعدما استهدفت مدرسة تؤوي نازحين في المنطقة البيضاء القريبة مما يُعرف بالمنطقة الصفراء التي تنتشر فيها الآليات العسكرية الإسرائيلية، ما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

وأكد أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة باتت سيئة ومأساوية للغاية، في ظل استمرار القصف ونقص الخدمات الأساسية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى إصرار عدد كبير من الفلسطينيين على العودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع رغم حجم الدمار الكبير.

وأشار إلى الدور المصري المتواصل داخل القطاع، حيث توفر اللجنة المصرية شاحنات لنقل الفلسطينيين من وسط وجنوب قطاع غزة إلى مدينة غزة والشمال، في إطار دعم صمود السكان وبقائهم على أراضيهم، فضلًا عن توزيع خيام للنازحين العائدين لتوفير مأوى مؤقت لهم قرب منازلهم المدمرة.

وأوضح المراسل أن مقر اللجنة المصرية يشهد حركة نشطة للمواطنين الراغبين في الحصول على مساعدات إنسانية، تشمل طرودًا غذائية، ودقيقًا، وخيامًا، ومستلزمات للشتاء، إضافة إلى دعم صحي للمواطنين والمستشفيات، في إطار الجهود المصرية المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان قطاع غزة.