مستوطنون يهاجمون مركبات فلسطينية وسط الضفة

هاجم مستوطنون، السبت، مركبات فلسطينية في قرية عين يبرود شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن مجموعة مستوطنين اعترضوا طريق مركبات فلسطينية في قرية عين يبرود، وهاجموها، بالتزامن مع تواجد الجيش الإسرائيلي في المكان.

وأوضحت الوكالة أن الاعتداء لم يسفر عن إصابات.

ومنذ بدء حرب الإبادة بقطاع غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، وهو ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1100 فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال أكثر من 21 ألفا.

فيما خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة نحو 71 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.