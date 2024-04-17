قطر تستضيف اجتماعات مالية عربية وخليجية الأسبوع المقبل

تحتضن دولة قطر خلال الأسبوع المقبل، الاجتماع السنوي الثامن عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، والمؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية، والاجتماع الثامن والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأوراق المالية أو من يعادلهم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضحت هيئة قطر للأسواق المالية التي تستضيف هذه الاجتماعات، أن الاجتماع السنوي الثامن عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الذي يعقد برئاستها سيبحث خلاله مجلس الاتحاد عددا من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها الاطلاع على التقرير السنوي للاتحاد لعام 2023 والنظر في اعتماده، إضافة إلى العديد من مذكرات الأمانة العامة للاتحاد حول الأعمال المنجزة بموجب خطة العمل وبرنامج عمل الاتحاد لعام 2023.

كما سيتناول الاجتماع الدليل الاسترشادي حول أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقواعد الاسترشادية للتمويل الجماعي لدى أسواق رأس المال العربية، والقواعد العامة للاستدامة بتلك الأسواق، والمبادئ الاسترشادية لتعزيز الأمن السيبراني، واحتياجات أعضاء الاتحاد في مجال التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني.

وأشارت الهيئة إلى أن اجتماع المجلس الذي يعقد بمشاركة الدول العربية الأعضاء في الاتحاد والبالغ عددها 16 دولة، سيبحث كذلك التوقيع على مذكرة التفاهم مع المنظمة الدولية لسوق رأس المال (ICMA)، والتعاون مع اللجان الإقليمية لمنظمة (IOSCO)، وخطة وبرنامج عمل الاتحاد للعام 2024 والنظر في اعتمادها.

وقالت هيئة قطر للأسواق المالية، إن المؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية الذي يعقد تحت شعار "الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستدامة: الفرص والتحديات"، يسعى من خلال جمع خبراء الذكاء الاصطناعي مع خبراء أسواق المال إلى تحقيق أفضل استثمار ممكن للتكنولوجيا في أسواق رأس المال العربية.

وسيشارك في أعماله، عدد من مسؤولي وصناع القرار الاقتصادي والمالي، وقيادات المؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية، ونخبة من الخبراء والمحللين الماليين وكبار المستثمرين، فضلا عن أساتذة جامعات وخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات التنظيمية والرقابية، والأسواق المالية العربية والدولية.

وبينت الهيئة أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة الاتجاهات المستقبلية للعلاقة ما بين الذكاء الاصطناعي وإدارة أسواق رأس المال العربية، كما يبحث في تصاعد دور الذكاء الاصطناعي في تطبيق الحوكمة والاستدامة المالية والمسؤولية الاجتماعية في تلك الأسواق، إضافة إلى تصاعد أهمية التقنيات التكنولوجية في إدارة المخاطر التي تواجه أسواق رأس المال العربية.

وذكرت أن المؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية يتضمن خمس جلسات عمل، الأولى بعنوان "التطورات الرقابية"، وتبحث أهم التطورات التي تشهدها أسواق رأس المال العربية، والتحديات الرقابية لأسواق رأس المال العربية: حماية المستثمر وتعزيز الشفافية، وتأثير التغيرات الجيوسياسية على أسواق رأس المال، ودور هيئات الرقابة في احتواء المخاطر والتقلبات الإقليمية والدولية على أسواق المال، وكيفية إسهام هيئات الرقابة في دعم وتعزيز التعاون وتطور الأسواق المالية العربية، إضافة إلى مستقبل أسواق رأس المال العربية في ظل تزايد المنافسة والتطور التكنولوجي.

أما جلسة العمل الثانية، فستعقد تحت عنوان "الاستدامة، وتطبيق مبادئ الحوكمة: المنظور الرقابي"، وتشتمل هذه الجلسة على محاور عدة تتناول الرقابة الفعالة على تطبيق مبادئ البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة (ESG)، ودور الإنفاذ في بناء ثقافة حوكمة فعالة، والمصادقة على مبادئ المجلس الدولي للاستدامة ISSB: دور الجهات الرقابية في إنفاذها، وتحسين تكامل وتوافق وإمكانية المقارنة لتقارير الاستدامة، وكيف يسهم إنشاء أسواق للكربون في تعزيز مبادئ الاستدامة، بالإضافة إلى السندات المستدامة بأسواق رأس المال العربية.

بينما الجلسة الثالثة فتحمل عنوان "التكنولوجيا: الابتكار والتحول الرقمي في الأسواق المالية"، وستناقش قضايا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (AI and ML): كيف يسهم في تطوير أسواق رأس المال، ودور البلوك تشين والحلول التنظيمية الحديثة (RegTech) في تعزيز الرقابة على الأسواق، والإفصاح الإلكتروني: تعزيز المكانة الدولية لأسواق رأس المال العربية، والمخاطر والاعتبارات الرقابية للأصول الافتراضية Virtual Assets، وكيف تسهم التكنولوجيا المالية في تسهيل انسياب الأموال البينية Passporting.

وستبحث الجلسة الرابعة التي تعقد بعنوان "الاتجاهات المستقبلية للبورصات العربية"، عدة موضوعات تتعلق بأسواق المشتقات والوسطاء المركزيين (CCPs) وصناديق مؤشرات التداول (ETFs)، وتناقش تعزيز الاستثمار الأجنبي وتسهيل إجراء الدخول KYC والخروج Exit Policies، والتمويل البديل (Alternative Financing): التمويل الجماعي (Crowd-Funding)، الاقتراض من النظير (Peer 2 Peer Lending): وكيف أثرت على البورصات، وتعزيز شفافية التداول والوصول إلى بيانات عالية الجودة، وكيف يسهم التمويل الإسلامي في دعم تطور أسواق المال.

وتابعت الهيئة أن الجلسة الخامسة، بعنوان "مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية: الدور الرقابي"، وستتناول التطورات والمعايير الحديثة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CFT)، ومكافحة الجرائم الإلكترونية: اختبار الإجهاد (Stress Testing)، ومكافحة الرشوة والفساد: النهج القائم على المخاطر والامتثال والإبلاغ عن المخالفات (Whistle Blowing)، ومكافحة جرائم غسل الأموال: الدور التنظيمي والامتثال.

واختتمت هيئة قطر للأسواق المالية ،أن الاجتماع الثامن والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأوراق المالية أو من يعادلهم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سيعقد عقب المؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية، ويبحث عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما يتناول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بأسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.