«يويفا» يكرم ثنائي مانشستر سيتي على هامش مباراة ريال مدريد

كرم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» رودريجو هيرنانديز وإيرلينج هالاند، ثنائي مانشستر سيتي، على هامش مباراة الفريق اليوم ضد ريال مدريد بملعب الاتحاد.

ريال مدريد يحل ضيفًا على مانشستر سيتي في التاسعة من مساء اليوم، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الإياب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل ذهابًا في إسبانيا بنتيجة 3-3.

وقدم اليويفا جائزة الحذاء الذهبي للمهاجم النرويجي إيرلينج هالاند بعد تتويجه هدافا للبطولة الموسم الماضي برصيد 12 هدفًا، فيما حصل رودري على جائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي 2022-2023.

الشوط الأول في المباراة انتهى بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد سجله البرازيلي رودريجو جويس، في الدقيقة 12 من عمر المباراة.