الشرع خلال تفقده سير انتخابات مجلس الشعب: بناء سوريا مهمة جماعية

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إنه خلال بضعة أشهر قليلة استطاعت سوريا أن تدخل في عملية انتخابية تتناسب مع الظرف الذي تمر به.

جاء ذلك في كلمة خلال اطلاعه على سير العملية الانتخابية لأعضاء مجلس الشعب الجديد في مركز المكتبة الوطنية لدائرة دمشق الانتخابية.

وأضاف الشرع: "هذه اللحظة التاريخية بين السوريين مهمة جدًا في وقتنا الحاضر وعلى جميع السوريين بناء وطنهم من جديد".

وتابع: "هناك الكثير من القوانين المعلقة بحاجة إلى تصويت للمضي قدمًا في عملية البناء والازدهار".

ولفت إلى أنَّ عجلة القوانين ستدور بشكل سريع مع استمرار المراقبة على الحكومة لضمان الشفافية والمساءلة.

وأوضح الشرع أن بناء سوريا مهمة جماعية ويجب على جميع السوريين أن يساهموا فيها.

تشهد سوريا العملية الانتخابية الأولى بعد التحرير لأعضاء مجلس الشعب، وهي عملية الاقتراع التي ستكون من قبل الهيئات الناخبة المشكلة في المحافظات السورية.