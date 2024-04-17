كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، عن معارضة عائلتها في بداية مشوارها الفني لدخولها مجال التمثيل، موضحة أن والدتها كانت تتعرض لنوبات إغماء سكر؛ بسبب إصرارها و«عنادها».
وتذكرت خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، موقفا محددًا رفضت فيه عائلتها تمامًا فكرة تمثيلها، قائلة: «في يوم من الأيام قعدوا يقولوا هتبقى كومبارس وتفضحينا، فقلت لهم أنا في يوم من الأيام هبقى نجمة كبيرة جدًا».
وأضافت أنها واجهت صعوبات أخرى في حياتها، بعدما توفي والدها وهي في عمر 12 عاما، تاركا وراءه عائلة مكونة من أخ واحد وأخت وأم، قائلة: «كان أخويا الله يرحمه مميز جدًا عندنا .. علشان هو الولد».
وخلال حديثها، كشفت عن حادثة مؤثرة تعرض لها والدها، بعدما أصيب بجلطة أثناء تواجده في الدفاع بقضية الوفد في مجلس الدولة، وذلك بعد يومين من حادث سيارة تعرض له أحد الأشخاص على يد شقيقها.
وتذكرت غادة لحظة وفاة والدها، قائلة: «كنت لسه 12 سنة، كانت خناقة بين والدي وأخويا بسبب رفض أخويا لإخباره بالحادث ومكان المصاب اللي كان وقتها في المستشفى، وبعدها والدي ثاني يوم الجلسة توفى».
وأشارت إلى أن شقيقها توفي بعد وفاة والدهم بـ 3 سنوات وهي عمر 15 عاما، لافتة أنها بدأت مشوارها بالعمل في مجال الإعلانات في سن 21 عامًا.