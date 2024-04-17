كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، عن معارضة عائلتها في بداية مشوارها الفني لدخولها مجال ‏التمثيل، موضحة أن والدتها كانت تتعرض لنوبات إغماء سكر؛ بسبب إصرارها و«عنادها».‏

وتذكرت خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة‎ ‎‎«ON E» ‎مساء الثلاثاء، موقفا محددًا رفضت فيه عائلتها تمامًا فكرة تمثيلها، قائلة: «في يوم من ‏الأيام قعدوا يقولوا هتبقى كومبارس وتفضحينا، فقلت لهم أنا في يوم من الأيام هبقى نجمة كبيرة ‏جدًا».‏

وأضافت أنها واجهت صعوبات أخرى في حياتها، بعدما توفي والدها وهي في عمر 12 عاما، ‏تاركا وراءه عائلة مكونة من أخ واحد وأخت وأم، قائلة: «كان أخويا الله يرحمه مميز جدًا عندنا .. ‏علشان هو الولد».‏

وخلال حديثها، كشفت عن حادثة مؤثرة تعرض لها والدها، بعدما أصيب بجلطة أثناء تواجده في ‏الدفاع بقضية الوفد في مجلس الدولة، وذلك بعد يومين من حادث سيارة تعرض له أحد الأشخاص ‏على يد شقيقها.‏

وتذكرت غادة لحظة وفاة والدها، قائلة: «كنت لسه 12 سنة، كانت خناقة بين والدي وأخويا بسبب ‏رفض أخويا لإخباره بالحادث ومكان المصاب اللي كان وقتها في المستشفى، وبعدها والدي ثاني ‏يوم الجلسة توفى».‏

وأشارت إلى أن شقيقها توفي بعد وفاة والدهم بـ 3 سنوات وهي عمر 15 عاما، لافتة أنها بدأت ‏مشوارها بالعمل في مجال الإعلانات في سن 21 عامًا.‏