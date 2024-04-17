كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، عن العوامل التي جذبتها لتجسيد شخصية «عايدة ضرغام» في مسلسل «صيد ‏العقارب» خلال موسم دراما رمضان‎.‎

وقالت خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة‎ «ON E» ‎مساء الثلاثاء، إن ‏‏«عايدة ضرغام» شخصية جديدة عليها، مضيفة أنها وجدت فيها ملامح كثيرة من شخصيتها الحقيقية.‏

وأشارت إلى أنها كانت دائمًا تسعى لإثبات قوتها وقدراتها للجميع، قائلا: «كنت دائماً بحاول أثبت لأبويا وأهلي والناس ‏حواليَ أني قوية وأقدر أعمل أي حاجة، ومش معنى أن أنا ست أن الراجل أحسن مني، ووجدت في شخصية عايدة ‏الكثير مني جدًا».‏

وانتقدت النظرة الخاطئة للمجتمع للمرأة القوية التي يربطها البعض بالشر والعنف، قائلة: «الطيبة ليس لها علاقة ‏بالشخصية القوية، حسبة الناس غلط، مجرد أن تظهر المرأة كشخصية لها احترامها وكيانها وتقدر تتصرف وعندها ‏القرار وتقود بيت وعائلة وبنت وأحفاد؛ يظنوا أنها لازم تكون شريرة وقاسية، ولا تمتلك مشاعر أو عواطف». ‏

وأكدت أن المرأة القوية يمكن أن تكون طيبة وحنونة وفي نفس الوقت تمتلك شخصية قوية، متابعة:«الست ممكن تكون ‏طيبة وجدعة وحنينة جدا وزوجة وبتحترم جوزها جدا ومطيعة لراجلها في البيت؛ لكن ليس معناها أن معندهاش ‏شخصية قوية، ودي شخصيتي الحقيقية». ‏