كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، عن العوامل التي جذبتها لتجسيد شخصية «عايدة ضرغام» في مسلسل «صيد العقارب» خلال موسم دراما رمضان.
وقالت خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، إن «عايدة ضرغام» شخصية جديدة عليها، مضيفة أنها وجدت فيها ملامح كثيرة من شخصيتها الحقيقية.
وأشارت إلى أنها كانت دائمًا تسعى لإثبات قوتها وقدراتها للجميع، قائلا: «كنت دائماً بحاول أثبت لأبويا وأهلي والناس حواليَ أني قوية وأقدر أعمل أي حاجة، ومش معنى أن أنا ست أن الراجل أحسن مني، ووجدت في شخصية عايدة الكثير مني جدًا».
وانتقدت النظرة الخاطئة للمجتمع للمرأة القوية التي يربطها البعض بالشر والعنف، قائلة: «الطيبة ليس لها علاقة بالشخصية القوية، حسبة الناس غلط، مجرد أن تظهر المرأة كشخصية لها احترامها وكيانها وتقدر تتصرف وعندها القرار وتقود بيت وعائلة وبنت وأحفاد؛ يظنوا أنها لازم تكون شريرة وقاسية، ولا تمتلك مشاعر أو عواطف».
وأكدت أن المرأة القوية يمكن أن تكون طيبة وحنونة وفي نفس الوقت تمتلك شخصية قوية، متابعة:«الست ممكن تكون طيبة وجدعة وحنينة جدا وزوجة وبتحترم جوزها جدا ومطيعة لراجلها في البيت؛ لكن ليس معناها أن معندهاش شخصية قوية، ودي شخصيتي الحقيقية».