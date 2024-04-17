مطارات دبي: نواجه تحديات عديدة بسبب الظروف الجوية

قالت إدارة مؤسسة مطارات دبي، اليوم الأربعاء، إنها تواجه عدداً من التحديات التشغيلية الهامة بسبب الظروف الجوية غير المسبوقة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت المؤسسة، في بيان، أن المغادرين يواجهون صعوبة في الوصول إلى المطار، "بينما يواجه المسافرون القادمون صعوبة في مغادرة المبنى بسبب الفيضانات وإغلاقات الطرق"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأعلنت الإمارات، أمس الثلاثاء، تسجيل أكبر كمية أمطار تهطل عليها منذ 75 عاما، بسبب عاصفة جوية نادرة الحدوث، نتج عنها إغلاق مطارات وتعليق رحلات وتعطيل الحياة الاقتصادية في معظم الإمارات.

وبحسب البيان، فإن المنخفض الجوي والظروف المحيطة به، أسفر عنه نقص في عدد وسائل التنقل المتاحة من وإلى المطار.

وأضاف البيان: "نعمل على مدار الساعة مع فرق الاستجابة للطوارئ وشركائنا في الخدمة لإعادة العمليات التشغيلية إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن وتقديم الدعم لضيوفنا".

وتابع البيان: "جدول الرحلات يشهد تأخراً، بينما تم تحويل مسار عدد منها إلى أماكن أخرى، بسبب النقص في عدد موظفي شركات الطيران".

وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث قد دعت، أمس الثلاثاء، إلى "ضرورة البقاء في المنازل أثناء الحالة الجوية وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى"، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وكشف المركز الوطني للأرصاد في الإمارات عن "استمرار الأمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد حتى ظهر اليوم الأربعاء