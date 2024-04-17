أطلقت طالبات بكلية الإعلام جامعة الأزهر، قسم العلاقات العامة والإعلان، حملة توعوية بعنوان "Double Face - للحقيقة وجه آخر"، ضمن مشروعات التخرج للعام الجامعي 2023-2024.

تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على خطورة المحتوى الزائف على الإنترنت وتأثيره السلبي على الفرد والمجتمع.

وتركز الحملة على رفع مستوى التربية الإعلامية الرقمية لدى مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، من خلال تعريفهم بأساليب كشف المحتوى الزائف باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وتحفيزهم على عدم المساهمة في نشره لتفادي إثارة البلبلة والفوضى في المجتمع.

ووسعت الطالبات المشاركات في الحملة بتوسيع نطاق جهودهن، من خلال المشاركة في المؤتمر الدولي الخامس لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة، وبالنزول الميداني في جامعة الأزهر بنات فرع القاهرة لنشر التوعية مباشرة للجمهور.

بهذه الخطوات الإيجابية، تواصل الحملة تسليط الضوء على أهمية محاربة المحتوى الزائف تحت شعار "للحقيقة وجه آخر"، وتعزز الوعي الإعلامي والرقمي لدى المجتمع الجامعي.

في السنوات الأخيرة، انطلق عدد من المنصات والمبادرات المتخصصة في تدقيق ما ينشر عبر وسائل الإعلام المختلفة أو مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق منها بعدما انتشرت ظاهرة "Fake News" مع التطور والتقدم التكنولوجي.